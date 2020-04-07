فايلر يطالب الخطيب بصفقات مميزة في الميركاتو لضمان استمراره مع الأهلي

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أخطر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بعدم وجود أي مانع لديه من أجل تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر قد وضع شرطاً جديداً من أجل التوقيع على عقده الجديد مع النادي الأهلي، وذلك بعيداً عن شرط التشاور مع بقية أعضاء جهازه المعاون إضافة إلى أفراد عائلته لحسم قراره النهائي.

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وأشار أيضاً إلى أن الشرط الجديد يتمثل في تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع صفقات قوية ومميزة للغاية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بغض النظر عن موعدها، والذي سوف يتم تحديده عقب استئناف النشاط الرياضي من جديد عقب نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد حالياً.

وشدد المصدر على أن المدرب السويسري يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قبل انطلاقة الموسم المقبل لمساعدته على تطبيق فلسفة اللعب الهجومية والاستحواذ على الكرة التي يفضلها، وخاصة في حالة عدم قدرة النادي على تجديد عقد إعارة رمضان صبحي مما يعني عودة الأخير إلى نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأضاف أيضاً أن فايلر يرغب في ضم ظهير أيمن قوي من أجل تعويض رحيل النجم أحمد فتحي.

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