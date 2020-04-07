محمد يوسف يستبعد عودة أحمد فتحي لشغل منصب في الأهلي مستقبلاً

استبعد الكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً فكرة عودة النجم المخضرم أحمد فتحي من جديد إلى النادي الأهلي من جديد في المستقبل بعد اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية.

وأكد الكابتن محمد يوسف خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أن عودة أحمد فتحي من جديد إلى القلعة الحمراء حتى وإن لم يكن لاعباً في المستقبل، سوف تكون مستحيلة في ظل موجة الغضب الكبيرة التي انتابت جماهير الأهلي مؤخراً بسبب موقف اللاعب من تجديد عقده.

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وأشار أيضاً إلى أنه ليس من السهل الحكم على قرار أحمد فتحي في نهاية المطاف، نظراً لأن اللاعب قدم كل ما لديه على أرض الملعب لصالح المارد الأحمر طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي.

وشدد محمد يوسف على أنه لا يوجد مدير فني تعاقد معه النادي الأهلي في السنوات الماضية، ولم يقم بذلك المدير الفني بعدم الاعتماد على خدمات أحمد فتحي في ظل كونه أحد اللاعبين الذين يلعبون كرة القدم بقلوبهم وليس فقط بأقدامهم.

وأضاف أيضاً أنه لا يعرف تفاصيل المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية بين الجوكر وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكداً في الوقت ذاته أن فتحي لا يجب أن ينسى فضل الأهلي عليه دائماً طيلة مسيرته الرياضية.

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