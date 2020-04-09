محمد صلاح وماني يقودان التشكيل المثالي للبريميرليج في 2020

أوضحت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، إن محمد صلاح على رأس هجوم في التشكيل المثالي للبريميرليج في موسم 2019-2020، وفقا لبناء على التحليل الاحصائي الخاص بها.

وأضافت الشبكة، أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني تفوقا عن أي منافس أممهما بفارق ضخم، على مستوى مركزي الجناح الهجومي، مشيرة إلى أن الأمر كافة متعلق بالأجنحة، وتفوق ثنائي ليفربول على كافة المنافسين، فمحمد صلاح وساديو ماني حصلا على نسبة مشاركة كبيرة وحلا في قمة المقدمة الهجومية.

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وأضافت أن محمد صلاح وساديو ماني، سجلا 30 هدفًا وصنعا 13، و88 فرصة، و93 محاولة نجاحة للمرور بالكرة، مشيرة إلى أن التشكيل يتكون من كاسبر شمايكل حراسة المرمى،

ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، جيمس تاركوفسكي، أندي روبرتسون في خط الدفاع، كيفن دي بروين، جيمس ماديسون، جاك جريليش في خط الوسط، ومحمد صلاح، ساديو ماني، راؤول خيمينيز في خط الهجوم.