بعد رسالتي تركي.. تفاصيل توقف صفقة انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

تطورات سريعة حدثت في صفقة انتقال اللاعب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الساعات الأخيرة، حيث أنهى بيراميدز اتفاقه مع اللاعب.

وأكد مصدر بالنادي، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز أنهى اتفاقه مع اللاعب أحمد فتحي، وأنه حصل على مقدم التعاقد عقب رفضه عرض النادي الأهلي بالتجديد سنتين، مقايل حصوله على 11 مليون جنيه تكون خالصة الضرائب خلال الموسم.

Advertisements

وأوضح المصدر، أن إدارة المدير الفني لنادي بيراميدز الكرواتي أنتي تشاتشيتش رفض إتمام صفقة أحمد فتحي وضمه إلى الفريق، مشيرا إلى أن عمر اللاعب كبير، ما دفع إدارة النادي إلى مطالبة فتحي بفسخ التعاقد بينهما بعدما أبدى الكرواتي أنتي تشاتشيتش اعتراضه على ضم اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن هناك مفاوضات من قبل بعض الوسطاء في محاولة منهم لإقناع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب من أجل تأجيد المارد الأحمر لمفاوضاته مع اللاعب، والعفو عنه من أجل تمديد تعاقده مع الأهلي.

على جانب آخر، دوَّن الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس نادي الميريا الإسباني، والمالك السابق لنادي بيراميدز تركي آل الشيخ، رسالتين غامضتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات اللاعب أحمد فتحي مع الأهلي وانتقاله إلى نادي بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوي؟! بكرة نشوف”، وأضاف في تدوينة أخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: “رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض”.

كان اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن في النادي الأهلي نشر رسالة أحد الجماهير الأهلي عقب قرار رحيله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي: “متمشيش يا فتحي، مش هنعرف نعوض روحك اللي في الملعب دي تاني ورجولتك، تغور كنوز الدنيا قصاد فرحة جماهير الأهلي بيك، فكر فيها تاني وربنا يجعل الخير في وجودك في الأهلي”.

كان أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، أكد أن استمرار اللاعب أحمد فتحي في صفوف النادي الأهلي لا مانع فيه، لكن إذا احتاجه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فتحي لا يزال داخل جدران النادي، وأن مسألة فشل المفاوضات وإعادتها تكون وفقا للجهاز الفني و إدارة النادي.

ولا تزال هناك احتمالية بانتقال فتحي إلى نادٍ خليجي، بعدما تلقى اللاعب عدة تأكيدات من أكثر من وكيل، بوجود أكثر من نادٍ يرغب في الحصول على خدماته، خصوصًا أن فتحي يعد حاليا لاعبا حرا، يحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجانا.