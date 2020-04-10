“رجع يخبط الباب”.. تركي آل الشيخ يثير الغموض برسالة جديدة

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أثارت الجدل.

وقال “آل الشيخ”، عبرصفحته على فيس بوك، في تدوينته التي نشرها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: “رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض”.

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جاءت الرسالة بعد نشره واحدة أخرى بشأن موقف اللاعب أحمد فتحي، ومفاوضات التجديد مع النادي الأهلي، وصفقة انتقاله الجديدة إلى نادي بيراميدز، وقال “آل الشيخ” منقبل على فيس بوك، قبل عدة أيام: “هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوي؟! بكرة نشوف”، ولم يوضح تركي آل الشيخ ما الهدف من وراء نشر رسائله الغامضة أو ما المقصود بها.

وشهدت صفقة انتقال اللاعب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز تطورات سريعة، خلال الساعات الأخيرة، حيث أنهى بيراميدز اتفاقه مع اللاعب.

وقال مصدر في النادي، خلال تصريحات صحفية، إن نادي بيراميدز أنهى اتفاقه مع اللاعب أحمد فتحي، بعد حصوله على مقدم التعاقد، عقب رفضه عرض النادي الأهلي بالتجديد موسمين، مقابل حصوله على 11 مليون جنيه، وتكون خالصة الضرائب خلال الموسم.

وأضاف أن المدير الفني لنادي بيراميدز الكرواتي أنتي تشاتشيتش، رفض إتمام صفقة انتقال فتحي وضمه إلى الفريق، مشيرا إلى أن عمر اللاعب “كبير”، وهو ما دفع إدارة بيراميدز بمطالبة اللاعب بفسخ التعاقد بينهما، بعدما أبدى الكرواتي تشاتشيتش اعتراضه على ضمه.

وأوضح المصدر أن هناك بعض الوسطاء يتدخلون في الفترة الحالية في محاولة منهم لإقناع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل تجديد المارد الأحمر لمفاوضاته مع اللاعب، وتجديد التعاقد معه.

كان أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، أكد أن استمرار اللاعب أحمد فتحي في صفوف النادي الأهلي لا مانع فيه، لكن إذا احتاجه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد بلال أن أحمد فتحي لا يزال داخل جدران النادي الأهلي، وأن مسألة فشل المفاوضات وإعادتها من جديد تكون وفقًا للجهاز الفني وإدارة النادي الأهلي فقط.

ولا تزال هناك احتمالية بانتقال فتحي إلى نادٍ خليجي، بعدما تلقى اللاعب عدة تأكيدات من أكثر من وكيل، بوجود أكثر من نادٍ يرغب في الحصول على خدماته، خصوصًا أن فتحي يعد حاليا لاعبا حرا، يحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجانا.