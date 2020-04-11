هل تكون لمصلحة الأهلي والزمالك؟ قرار من اتحاد الكرة بشأن لاعبي شمال أفريقيا

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية” أصدر قرارًا بأحقية كل نادٍ في الموسم المقبل قيد 4 لاعبين أجانب، مشيرة إلى أن اتحاد الكرة أوصى بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تغريدة منها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن القرار سيكون في مصلحة ناديي الأهلي والزمالك، مشيرة إلى أن النادي الأهلي يملك خدمات ثنائي من شمال أفريقيا وهما التونسي علي معلول والمغربي المعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي وليد أزارو، كما أن نادي الزمالك يمتلك 3 لاعبين من شمال أفريقيا وهم التونسي فرجاني ساسي، والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

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وذكرت الصحيفة أن قرار اتحاد الكرة المصري شبيه بقرار حدث بالدوري التونسي، حيث استفاد نادي الترجي التونسي من البند التعامل مع لاعبي شمال أفريقيا كمحليين وأصبح قوام النادي حاليًا من الدوري الجزائري.

كان اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا قبل بداية الموسم الحالي، بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا بجانب السوريين والفلسطينيين كمحليين لمدة موسم واحد فقط.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة القدم فرصة حتى يوم 14 أبريل من العام الحالي 2020، من أجل حسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري بالرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن الاتحاد المصري يجب عليه إرسال خطاب رسمي إلى نادي الزمالك في موعد أقصاه 14 أبريل القادم، من أجل اتخاذ قرار نهائي وحاسم بخصوص مصير مسابقة الدوري العام.

وأكد أن ذلك القرار إما أن يكون تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي من جديد في مصر، وإما أن يكون إلغاء مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي مع اعتماد نتائج الموسم الماضي لحسم أسامي الأندية المتأهلة إلى المسابقات القارية في الموسم المقبل، موضحا أنه عند عدم استلام نادي الزمالك لذلك الخطاب من طرف اتحاد الكرة بعد نهاية يوم 14 أبريل المقبل، فإن مسابقة الدوري العام سوف تكون ملغية بالنسبة إلى نادي الزمالك ولن يستكملها النادي بأي حال من الأحوال.