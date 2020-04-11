الكاف يعلن رسمياً تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفة رسمية اليوم السبت عن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لأجل غير مسمى.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي اليوم أن ذلك التأجيل يأتي بناءً على تطور الوضع في قارة إفريقيا بالنسبة إلى تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء في العالم بأكمله أو حتى في جميع أنحاء القارة السمراء.

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وأشار أيضاً إلى أن قرار التأجيل كان حتمياً لا مفر منه بأي حال من الأحوال في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في قارة إفريقيا، إضافة إلى تعليق رحلات الطيران الداخلية والخارجية على حد سواء لمحاولة الحد من انتشار العدوى.

وشدد الكاف في البيان على أن الموعد الجديد لمباريات الدور نصف النهائي لكلاً من المسابقتين سوف يتم تحديده في الوقت المناسب حينما تعود الأوضاع إلى طبيعتها من جديد خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا كان سيُقام في أول أسبوعين من شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020، حيث تُقام مباريات الذهاب في الأسبوع الأول على أن تُقام مباريات الإياب في الأسبوع الذي يليه مباشرة، ولكن المسابقة الآن باتت مهددة بالإلغاء بشكل كامل في حالة استمرار انتشار فيروس كورونا.

ونجح فريق الأهلي رفقة غريمه التقليدي فريق الزمالك في التأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي، فيما كان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المؤكد أن إلغاء النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا سوف يكون بمثابة الضربة القاضية لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية على حد سواء، وخاصة وأن كلاهما كان يحلم بالتتويج باللقب القاري في نهاية المطاف مع صعوبة الوصول إلى نفس الدور في نسخة الموسم المقبل في ظل تغير العديد من الظروف.

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