الخطيب يغلق ملف استمرار أحمد فتحي مع الأهلي رغم تعثر مفاوضاته مع بيراميدز

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم السبت أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أغلق تماماً ملف استمرار النجم المخضرم أحمد فتحي مع المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، بالرغم من تعثر مفاوضات اللاعب مؤخراً مع نادي بيراميدز.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد أجمعوا على استحالة إعادة التفاوض مع أحمد فتحي مرة أخرى، نظراً إلى الطريقة التي تعامل بها اللاعب في الفترة الماضية مع ملف التفاوض معه من أجل تجديد عقده.

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وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب يرى أن مسيرة الجوكر مع الفريق الأهلاوي من المستحيل أن تمتد بعد نهاية الموسم الجاري، وخاصة في ظل حالة الغضب الهائلة التي انتابت جماهير الأهلي بعد رفض اللاعب تجديد عقده لأسباب مالية.

وشدد المصدر على أن توجيه الشكر إلى أحمد فتحي جاء بصفة رسمية من لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، وخاصة بعدما عقدت اللجنة 3 جلسات طويلة مع اللاعب دون التوصل تماماً إلى أي اتفاق يرضي الطرفين في نهاية المطاف.

وعرض النادي الأهلي على أحمد فتحي مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد فقط، على أن يمتد عقده الجديد لموسمين انطلاقاً من الموسم القادم، ولكن عرض نادي بيراميدز كان أقوى بكثير من عرض النادي الأهلي، حيث عرضت عليه مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم بعقد يمتد لثلاثة مواسم كاملة.

وهو العرض الذي أغرى الجوكر بدون أدنى شك وخاصة لأن هذه السنوات القادمة سوف تكون الأخيرة في مسيرته الرياضية قبل اعتزال كرة القدم بصفة نهائية، وذلك سواء مع النادي الأهلي أو مع نادي بيراميدز أو حتى مع أي نادي آخر.

وتفاجئ أحمد فتحي قبل أيام قليلة فقط من الآن أن مجلس إدارة نادي بيراميدز طلب منه فسخ العقد الموقع بينهما مؤخراً، لعدم رغبة الجهاز الفني للفريق في ضمه بسبب كبر سنه واقترابه من الاعتزال.

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