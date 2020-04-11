فايلر يطالب إدارة الأهلي بعدم التسرع بشأن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد طلب من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرورة عدم التسرع بشأن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر يرى أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية من أجل حسم ذلك الملف، وخاصة في ظل تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى الآن، مما يعني بدوره احتمالية إطالة عمر الموسم الحالي إلى ما بعد الصيف القادم بنسبة كبيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يعتقد أن ذلك التعليق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ربما قد يكون في مصلحة الجهاز الفني للمارد الأحمر إضافة إلى لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة الكابتن محسن صالح.

وشدد المصدر على أن فايلر يرغب في دراسة كافة الخيارات المتاحة أمامه بعناية، مع إمكانية الاستعانة باللاعبين المعارين في نهاية المطاف عوضاً عن إبرام العديد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف أيضاً أن الهدف الرئيسي للمدير الفني رينيه فايلر يكمن في تدعيم مركز الظهير الأيمن إضافة إلى مركز المهاجم الصريح قبل انطلاقة الموسم المقبل، حتى يكون الفريق الأهلاوي قادراً على المنافسة على جميع الألقاب من جديد مثلما هو الوضع تماماً في الموسم الجاري المعلق بسبب فيروس كورونا حتى إشعار آخر.

يُذكر أن النادي الأهلي لديه عدة أسماء تم إعارتها سابقاً سواء إلى أندية في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى إلى أندية خارج مصر وتحديداً في الخليج وشمال قارة إفريقيا، حيث تتمثل هذه الأسماء على النحو التالي:

صلاح محسن / ناصر ماهر / كريم يحيى، تم إعارتهم لسموحة.

المغربي وليد أزارو، تم إعارته للاتفاق السعودي.

أحمد ياسر ريان / أكرم توفيق / باسم علي / محمود الجزار، تم إعارتهم للجونة.

حسين السيد، تم إعارته للصفاقسي التونسي.

محمد شريف، تم إعارته لإنبي.

عمرو جمال / عمار حمدي / أحمد علاء، تم إعارتهم لطلائع الجيش.

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