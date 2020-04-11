الأهلي يفاضل بين ثنائي دفاعي لضم أحدهما قبل انطلاقة الموسم المقبل

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات يفاضل بين اسمين على مستوى مركز قلب الدفاع، من أجل التعاقد مع واحد منهم فقط خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح قد رشحت كلاً من النجم أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، إضافة إلى اللاعب الواعد أسامة جلال مدافع نادي إنبي.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن القرار النهائي لن يكون في يد لجنة التخطيط للكرة أو حتى في يد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث يعتبر الأمر متروكاً بأكمله للجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وشدد المصدر على أن المدير الفني رينيه فايلر يعتقد أنه ليس في حاجة لضم الثنائي سوياً في الميركاتو الصيفي القادم، بالرغم من علمه جيداً أن مجلس الإدارة قادر على تلبية طلباته وتحقيق ذلك الأمر إن أراد ذلك في نهاية المطاف.

وأضاف أيضاً أن المدرب السويسري يرى أن قائمة الفريق الأهلاوي حالياً بها العديد من العناصر المميزة على مستوى مركز قلب الدفاع، مثل رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم إضافة إلى سعد الدين سمير وأخيراً محمود متولي.

وأوضح المصدر أن ضم مدافع آخر بجانب هذه الأسماء سوف يكون كافياً للغاية بعكس إن تم ضم الثنائي معاً، وخاصة من أجل تجنب معاناة الشكوى من الجلوس على مقاعد البدلاء لفترة طويلة على مدار الموسم، وهي إحدى المشاكل التي واجهت رينيه فايلر في الموسم الحالي مع بعض اللاعبين وفي مقدمتهم صالح جمعة.

يُذكر أن كلاً من الثنائي أحمد حجازي أو حتى أسامة جلال ليس لديهما أي اعتراض على الإطلاق من أجل الانتقال إلى جدران القلعة الحمراء انطلاقاً من الموسم القادم، مما يضع فايلر في حيرة كبيرة من أمره لصعوبة الاختيار ما بين الطرفين.

إقرأ أيضاً: فايلر يطالب إدارة الأهلي بعدم التسرع بشأن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد