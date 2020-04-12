تعليق رئيس الزمالك على انتقال اللاعب أحمد فتحي إلى بيراميدز

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال اللاعب أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز، وقال إن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، طلب من مسؤولي نادي بيراميدز حسم صفقة اللاعب أحمد فتحي، بعدما علم أن القلعة البيضاء لديها القدرة على حسم صفقة اللاعب.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات لقناة “الزمالك”، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن محمود الخطيب طلب من إدارة نادي بيراميدز في المرة الأولى عدم السماح للاعب أحمد فتحي بالانتقال إلى النادي كي يعود فتحي مرة أخرى “مذلولا” للنادي للأهلي.

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وأضاف رئيس الزمالك بأن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن موقفها بل قامت بالضغط على نادي بيراميدز من أجل إتمام صفقة أحمد فتحي، وذلك بعدما أعلنت عن قدرة نادي الزمالك في تحقيق مطالب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وبعدها عمدت إدارة النادي الأهلي إلى ترجي إدارة نادي بيراميدز من أجل حسم صفقة انضمام أحمد فتحي.

وأكد رئيس الزمالك أن القلعة البيضاء تملك الأموال الكافية من أجل حسم أي صفقة عقب حصول النادي على نحو 30 مليون جنيه من بيع محلات على سور النادي.

يشار إلى نادي بيراميدز أعلن التعاقد مع اللاعب أحمد فتحي بصورة نهائية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقد “الجوكر” مع النادي الأهلي خلال نهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة القدم فرصة حتى يوم 14 أبريل من العام الحالي 2020، من أجل حسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري بالرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن الاتحاد المصري يجب عليه إرسال خطاب رسمي إلى نادي الزمالك في موعد أقصاه 14 أبريل القادم، من أجل اتخاذ قرار نهائي وحاسم بخصوص مصير مسابقة الدوري العام.

وأكد أن ذلك القرار إما أن يكون تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي من جديد في مصر، وإما أن يكون إلغاء مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي مع اعتماد نتائج الموسم الماضي لحسم أسامي الأندية المتأهلة إلى المسابقات القارية في الموسم المقبل، موضحا أنه عند عدم استلام نادي الزمالك لذلك الخطاب من طرف اتحاد الكرة بعد نهاية يوم 14 أبريل المقبل، فإن مسابقة الدوري العام سوف تكون ملغية بالنسبة إلى نادي الزمالك ولن يستكملها النادي بأي حال من الأحوال.