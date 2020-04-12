فيروس كورونا يتسبب في انخفاض القيمة السوقية لمحمد صلاح ونجوم البريميرليج

لا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره السريع للغاية في كافة أنحاء العالم على مدار الأسابيع الماضية، مما أجبر العالم بأكمله بدون استثناء على تعليق معظم أنشطة الحياة المختلفة من أجل تفادي ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بصورة أكبر.

ولعل أبرز تلك الأنشطة التي تم تعليقها قد تمثلت في النشاط الرياضي من خلال تأجيل المسابقات سواء للأندية أو حتى للمنتخبات الدولية لأجل غير مسمى، نظراً لعدم معرفة أي شخص الإجابة عن السؤال بخصوص موعد نهاية هذه الأزمة العالمية.

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وعانى نجوم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل لا مثيل له على الإطلاق بسبب هذه الأزمة الخانقة، حيث تراجعت قيمتهم السوقية كثيراً في سوق الانتقالات وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ونستعرض لكم الآن القيمة السوقية لنجوم البريميرليج حالياً بعد أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد:

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول / وصلت قيمته السوقية إلى 108 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 135 مليون جنيه إسترليني قبل انتشار فيروس كورونا.

السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول / وصلت قيمتها السوقية إلى 108 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 135 مليون جنيه إسترليني.

الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي / وصلت قيمته السوقية إلى 115.2 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 144 مليون جنيه إسترليني.

البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي / وصلت قيمته السوقية إلى 108 مليون جنيه إسترليني.

الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي / وصلت قيمته السوقية إلى 72 مليون جنيه إسترليني.

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير / وصلت قيمته السوقية إلى 108 مليون جنيه إسترليني بعد أكانت 135 مليون جنيه إسترليني.

الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي / وصلت قيمته السوقية إلى 72 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 90 مليون جنيه إسترليني.

الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي / وصلت قيمته السوقية إلى 48.6 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 54 مليون جنيه إسترليني.

الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد / وصلت قيمته السوقية إلى 72 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 90 مليون جنيه إسترليني بالفترة الماضية.

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