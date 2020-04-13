حمدي فتحي يؤكد اقتراب تعافيه من الإصابة ويطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية

حرص النجم حمدي فتحي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على طمأنة جماهير القلعة الحمراء على حالته الصحية، من خلال التأكيد على اقتراب تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الأشهر الماضية.

وأكد حمدي فتحي خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أنه بات على مشارف التعافي تماماً من إصابته التي عانى منها مؤخراً على مستوى الركبة، مما أجبره على الغياب عن صفوف فريق الأهلي طيلة الأشهر القليلة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أنه على تواصل دائم مع الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، على أن يعود من جديد إلى التدريبات الفردية من المنزل في الأيام القادمة كحد أقصى بناءً على سير البرنامج العلاجي المخصص له من طرف الجهاز الطبي.

وشدد حمدي فتحي في حديثه على أن الجميع مطالب في الفترة القادمة بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي دعت لها وزارة الصحة والسكان، من أجل تخطي المرحلة الصعبة الحالية التي تمر بها مصر مثلها مثل جميع دول العالم بأكمله.

وأضاف أيضاً أن التعامل بحذر وجدية شديدة مع تعليمات الجهات الصحية المختلفة مثل وزارة الصحة والسكان أو حتى منظمة الصحة العالمية، سوف يساعد العالم بأكمله على عبور أزمة فيروس كورونا المستجد بنجاح في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح حمدي فتحي في تصريحاته أنه يتمنى عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها مثلما كان الوضع عليه سابقاً، حتى يتمكن من ممارسة كرة القدم من جديد مع الفريق الأهلاوي الذي غاب عنه طويلاً بسبب الإصابة.

يُذكر أن حمدي فتحي كان يعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، مما يجعل عودة اللاعب من جديد إلى الملاعب بمثابة الإضافة القوية لأبناء القلعة الحمراء في حالة استئناف الموسم الحالي بغض النظر عن موعد ذلك الاستئناف، علماً بأن العديد من التقارير تشير إلى احتمالية إطالة عمر الموسم الجاري حتى نهاية شهر أغسطس المقبل مع تأجيل الموسم المقبل.

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