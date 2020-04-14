متعب يكشف عن علاقته بحسام عاشور ورأيه في رحيل أحمد فتحي

قال لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، إن عرض إدارة النادي الأحمر الذي قدمه لحسام عاشور، لم يتم التفاوض معه بشكل مماثل قبل اعتزاله، موضحا أنه لا يلقي أيضا باللوم على اللاعب السابق للأهلي أحمد فتحي حيث أنه فكر بشكل عقلاني مثلما حدث مع عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي.

وأضاف متعب، في تصريحات صحفية له عبر إذاعة “نجوم إف إم”، أن عرض النادي الأهلي لحسام عاشور كان مميزًا جدًا.. ولم يتم مع أي لاعب آخر وهو أمرا رائعا يجب أن يقدره، متابعا أن النادي الأحمر تعامل باحترافية شديدة مع حسام عاشور، وكل لاعب عليه تحديد رغبته سواء من الجانب المادي أو جانب اللعب والمستقبل، حتى يتخذ قر اره.

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وأوضح متعب: “لو كنت مكان حسام عاشور.. كنت هعتزل وأقبل عرض الأهلي، مش كل اللاعبين بيتعاملوا بالعاطفة ومنهم اللي بيفكر بالعقل والمنطق زي أحمد فتحي وعبدالله السعيد، ويقوم بدوره للنادي الذي يلعب فيه ثم ينتقل لآخر حتى يحقق أحلامه.. واللاعب هو صاحب القرار.. منقدرش نقول مين غلط ومين صح لأن ده قراره في الآخر، ولما بفكر بمنطقي الخاص لو كنت مكانهم كنت اعتزلت.

وتابع أنه تكلم مع أحمد فتحي وطالبه باتخاذ باكمال حياته مع الأهلي ولكن لا ألوم عليه وليس عندي أي معلومات عن ما حدث بعد تلك المكالمة.

وكان اللاعب عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق، قد مر بفترة صعبة خلال الفترة الماضية بعد إصابته بوعكة صحية أجرى إثرها عدة تحاليل وفحوصات، ويتابع العلاج عن طريق تناول بعض الأدوية والعقاقير الخاصة بحالته، كما كشف عن علاقته بحسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني القوية المدير الفني للنادي الأهلي السابق، مشيرا إلى أن علاقتهما توترت مؤخرا، وقال إنه سيكون محللا رياضيا ويتابع القنوات العالمية ليتعلم منها.