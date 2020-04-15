حسام حسن يكشف أكبر أخطاء مشواره الكروي

كشف حسام حسن المدير الفني لسموحة السابق، عن أكبر أخطاءه خلال مشواره الكروي هو التخلي عن منتخب الأردن من أجل فريق الزمالك، مشيرا إلى أنه كان يأمل تشكيل فريقا من اللاعبين القادمين من كل مكان من أجل الفوز ببطولة، موضحا أن أموال الزمالك لم تكن أعلى.

وأضاف حسن، لبرنامج “ملعب أون تايم”، أن وجد خلال قرعة كأس العالم 2018 ومقابلته مع بوتين والأساطير الكروية لم يجد نفسه ضمنها بينما كان صامويل إيتو ونوانكو داخل المقصورة كأنها بلدهما.

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وأكد أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وحسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق، كانا مثله الأعلى في الملاعب، مضيفا أنه لم يقابل الخطيب من مدة طويلة وليس له أي علاقة برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وأوضح أن من وجهة نظره أفضل مدير فني في تاريخ مصر هو محمود الجوهري مؤكدا أن لا أحد يقارن بأحد، مضيفا أن النادي الأهلي سوف يتأثر برحيل وليد سليمان، لكن اللاعب أحمد فتحي له بديل موجود، وخروج شريف إكرامي في صالح اللاعب وصالح الأهلي، مشيرا إلى أنه لو كان ضمن إدارة النادي الأهلي لكان باع صالح جمعة.

وأشار إلى أن المنتخب المصري كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل ما كان عليه في”مونديال روسيا” الأخير، وبشكل خاص وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لديه تكتيه فرق بأكملها وييستطيع أي مدرب الاعتماد عليه وبرفقته ترزيجيه ومحمد النني، الذي كان له دورا كبيرا مع المنتخب وحاليا هناك الأفضل منه وهو دونجا.

وأضاف أن أفضل جيل هو جيل التسعينات وكان يتمنى صناعة جيل مثله لديه نفس مزايا الأجيال الحالية، إلى جانب أنه معجب بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالي، ولديه أمل مصر في مركز المهاجم، مع عمرو جمال حال استعاد مستواه، مضيفا أن مروان محسن مهاجم الأهلي لاعب مجتهد وحظه عال] جدًا وبشكل خاص كونه يلعب في النادي الأهلي ومنتخب مصر، والكثير من المدربين منحوه العديد من الفرص لكنه مجتهد.