“الأهلي” يرضخ لرغبة الشناوي ويساوي عقده مع وليد سلميان

رضخ النادي الأهلي، لرغبة اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بشأن مساواة عقده مع زميله اللاعب وليد سليمان، جاء ذلك بعدما أصدرت لجنة التخطيط في النادي الأحمر برئاسة محسن صالح، قرارا بتعديل عقد الشناوي، ليحصل على 11 مليون جنيه سنويًا بدلا من 7 ملايين جنيه (قيمة عقده الحالي)، والذي جدد في الآونة الأخيرة.

وأصدرت اللجنة ذلك القرار، بعدما رفض عدة عقود للاحتراف بعيدا عن الأهلي في كبرى الأندية، خلال الآونة الأخيرة، بسبب مكانته المهمة في الفريق وحاجة الفريق لجهوده في المواسم المقبلة.

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جدير بالذكر أن الشناوي أصبح قائد الفريق الأحمر رسميا عقب رحيل الثلاثي حسام عاشور، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلى، أبلغ محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني بشأن حمل شارة قيادة الفريق والقيام بمهام “الكابتن” وذلك مع بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي رسميا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، جاء ذلك بعدما وافقت إدارة “الأهلي” على رحيل الثنائي الحارس شريف إكرامي وأحمد فتحي، بعد انتهاء عقديهما مع النادي الأهلي.