فايلر يكشف عن تجربته في مصر.. ومصير الأهلي في “بوندسليجا”

في حواره مع صحيفة “كيكر” الألمانية في نسختها الورقية، كشف المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، عن تجربته التدريبية الأولى داخل مصر، كما تناول طريقة تأقلمه مع هذه التجرية، إضافة إلى وضع النادي الأهلي إذا كان أمامه خيار المشاركة في أحد الدوريات الأوروبية مثل الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال المدير الفني للنادي الأهلي، في حواره مع “كيكر”، إنه عليك أن تكون مرنًا بجانب العفوية بشكل كبير في مصر، مشيرا إلى أنه هذا ينطبق أيضا على طريقة التعامل مع اللاعبين بشكلٍ خاص، حيث إن لاعبي النادي الأهلي يتمتعون بوجود قدرٍ كبيرٍ من الانضباط الذاتي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “fussballeck”.

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وأضاف رينيه فايلر أنه يجب التكيف مع الوضع الجديد الذي بات فيه في النادي الأهلي، موضحا أنه لا يمكن أن يكون الفرد على ما هو عليه في كل مكان.

وأكد أنه يسير بمبدأ “افعل أكثر مما تتكلم”، مشيرا إلى أنه لا بد من أن يكون صادقا مع الآخرين، ومع نفسه أيضا حتى لو كان ذلك في بعض الأحيان غير مريح.

وأوضح السويسري فايلر أنه على الرغم من الضغوط لتحقيق النجاح، فإن من المهم دائما أن تون إنسانًا عادلًا، مشددا على أن هذا ليس معناه ابتعاد اللاعبين عن مرمى الانتقادات، لكن عليه أن ينقلها فقط بشكل أكثر سرية.

وأشار مدرب أندرلخت السابق إلى أنه ممتن للغاية بوجوده في القاهرة مؤكدا أنه سعيد للغاية بتلك التجربة: “أتمتع بالعيش في قارة مختلفة وكذا وجود طريقة حياة مختلفة، إضافة إلى تقديم كرة قدم مختلفة أيضًا، وهذا كله إلى جانب رؤية نهج مختلف سواء كان في البلد أو شعبه”.

وأكد فايلر أن اللاعبين في مصر على مستوى رياضي جيد، وأن لديهم عقلية مميزة، مشيرا إلى أن اللاعبين يفضلون اللعب بطريقة هجومية أكثر من الدفاعية.

وبسؤاله المدير الفني للمارد الأحمر عما إذا كان يمكن للنادي الأهلي أن يكون مشاركا في أحد الدوريات الأوروبية مثل الدوري الألماني “بوندسليجا”، فكيف سيكون وضعه الأهلي، أكد فايلر أنه متأكد أن من الصعب هزيمة الأهلي أمام أي خصم.

كان فايلر تولى المهمة التدريبية للأهلي قبل نحو 8 أشهر، ونجح في قيادة الفريق الأحمر لاعتلاء قمة الدوري المصري برصيد 49 نقطة دون هزيمة واحدة، كما نجح في الفوز ببطولة السوبر ضد الزمالك موسم 2018/2019، كما حسم تأهل الفريق إلى منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.