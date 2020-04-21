“الأهلي” يكشف حقيقة الاستفسار لضم “سيرينو” لاعب صنداونز الجنوب إفريقي

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن اللاعب جاستين سيرينو لاعب صنداونز الجنوب إفريقي مميز، موضحا أنه شيء طبيعي لإدارة النادي أن تلتفت له وتستفسر عنه ولكن لم يصل الأمر لحد المفاوضات.

وأضاف توفيق خلال تصريحات صحفية، أن الاستفسار عن لاعب مثل سيرينو شيء عادي لأي نادي ولانزال في مرحلة الاستعداد للتحضيرات الصيفية والصفقات النهائية لم تجهز بهد وهناك عدد كبير من اللاعبين معروضين أمامنا ونتابعهم لحسم القرار.

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جدير بالذكر أن خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، قال في تصريحات صحفية، إن النادي الأهلي تواصل معهم من أجل الاستفسار عن موقف الأورجوياني جاستين سيرينو لاعب صنداونز الجنوب إفريقي وموقفه خلال الفترة الماضية.

وقال خالد علي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن سيرينو لن يرحل عن فريق “صن داونز” الجنوب إفريقي، مؤكدا أن النادي الأهلي تفاوض على ضمه ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي.. خاصة وأن اللاعب جدد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة، موضحا أن ذلك جاء عقب مباراة الإياب من الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق، كان سيرينو هو من سجل هدف صن داونز الوحيد.