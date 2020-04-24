الأهلي يصل إلى طريق مسدود في مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وصل إلى طريق مسدود في مفاوضاته مع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك على هامش رغبة المارد الأحمر في التعاقد مع المهاجم حسام حسن في الميركاتو الصيفي القادم أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي سموحة ليس لديه أي مانع على الإطلاق من أجل التخلي عن خدمات لاعبه حسام حسن سواء للنادي الأهلي أو حتى لأي نادي آخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت أيضاً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في المقابل المادي المرتفع الذي يرغب نادي سموحة في الحصول مقابل رحيل المهاجم الأساسي للفريق السكندري انطلاقاً من الموسم القادم.

وشددت التقارير على أن الكابتن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أبدى موافقته بدوره من أجل التخلي عن خدمات حسام حسن، ولكن بشرط أن يتعاقد مسؤولو النادي السكندري مع مهاجم أفريقي من الطراز الرفيع حتى يكون الفريق قادراً على مواصلة المنافسة على الصعيد المحلي في السنوات القادمة.

وأضافت أيضاً أن هذه الشروط المعقدة لم تعجب تماماً مجلس إدارة القلعة الحمراء في نهاية المطاف، وخاصة في ظل رغبتهم عدم تخطي الحد الأقصى المتفق عليه من الناحية المادية فيما يتعلق بعملية التعاقد مع اللاعبين الجدد في المرحلة القادمة.

وأوضحت التقارير أن الكابتن محمود الخطيب كان يأمل في استغلال ورقة اللاعبين المعارين من صفوف النادي الأهلي إلى صفوف نادي سموحة، حتى يتمكن من حسم هذه الصفقة من أجل تدعيم صفوف فريق الشياطين الحمر قبل انطلاقة الموسم الجديد.

يُذكر أن نادي سموحة يمتلك في صفوفه حالياً 5 لاعبين معارين من صفوف النادي الأهلي، وهم كلاً من: فوزي الحناوي / صلاح محسن / محمد عبد المنعم / ناصر ماهر / كريم يحيى.

ويعتبر مركز المهاجم الصريح بمثابة الهاجس الأكبر للجميع داخل جدران القلعة الحمراء وخاصة بالنسبة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي طيلة الفترة الماضية.

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