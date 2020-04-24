الأهلي يحتفل اليوم بالذكرى 113 على تأسيسه ورسائل تهنئة من الفيفا ونجومه

حرص النادي الأهلي على الاحتفال اليوم الجمعة بالذكرى السنوية على تأسيسه التي توافق يوم 24 أبريل من كل عام، حيث مر على تأسيس النادي الأهلي 113 سنة كاملة اليوم الجمعة مع العلم أن النادي الأهلي قد تأسس في عام 1907.

وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمناسبة الذكرى ال113 على تأسيسه، وكتب فيها التالي:

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النادي الأهلي الحلم الذي تحول إلى حقيقة ليصبح أكثر أندية العالم تحقيقاً للبطولات بسواعد أبنائه ورجاله المخلصين، متسلحين بتاريخ ومبادئ وطنية، فكانوا نبراسا ونماذج للنجاح يشار لها في شتى بقاع العالم بعطاء لا ينتهي للرياضة والمجتمع.

ومن جانبه، حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم بدوره على تهنئة النادي الأهلي اليوم الجمعة بالذكرى ال113 على تأسيسه، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي كتب فيها التالي:

عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات، النادي الأهلي العريق تأسس في مثل هذا اليوم عام 1907، تمنياتنا بالمزيد من الألقاب وجماهير الشياطين الحمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم، 113 سنة أهلي، 113 سنة أهلي إنجازات.

على صعيد متصل، قام الأسطورة محمد أبوتريكة أحد نجوم النادي الأهلي سابقاً بنشر تغريدة بدوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

وحشني الأهلي، 113 عام على تأسيس أعظم نادي في الكون.

وتواصلت رسائل التهنئة للنادي الأهلي من نجومه السابقين، حيث قام الصخرة وائل جمعة مدافع النادي الأهلي سابقاً بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

عيد ميلاد سعيد يا أهلي وأجمل لحظات العمر.

ولم يقتصر الأمر فقط على النجوم السابقين، حيث انضم اللاعب أحمد الشيخ إلى قائمة المهنئين للنادي الأهلي، من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

اليوم الذكرى 113 على تأسيس النادي الأهلي، 113 سنة تاريخ ومجد وبطولات، إن شاء الله يظل النادي الأهلي شامخ مدى الدهر بجماهيره وبطولاته وتاريخه العظيم.

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