أليو بادجي ينفي أنباء اقتراب رحيله عن الأهلي ويؤكد رغبته في البقاء

حسم السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية رحيله عن جدران القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي القادم أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد أليو بادجي خلال تصريحات له لصحيفة “البطولة” المغربية أن كل الأخبار التي يتم تداولها في الفترة الماضية بشأن مستقبله مع النادي الأهلي واقتراب موعد رحيله قبل انطلاقة الموسم المقبل، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا يعلم تماماً مصادر هذه الأنباء الكاذبة، والتي يبقى الهدف الرئيسي منها هو التسبب في توتر العلاقة الجيدة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إضافة إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وشدد المهاجم السنغالي في حديثه على أنه يشعر بسعادة كبيرة إثر تواجده حالياً في صفوف النادي الأهلي، موضحاً في الوقت ذاته أنه يرغب في كتابة التاريخ مع الفريق الأهلاوي خلال السنوات القادمة، على أن يسعى بعدها إلى تحقيق هدفه الأكبر في مسيرته الرياضية وهو الاحتراف في قارة أوروبا.

وأضاف أيضاً أن علاقته مثالية للغاية مع الجميع داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك سواء مع اللاعبين أو حتى مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني رينيه فايلر، مؤكداً أنه يواصل تدريباته بصفة مستمرة وبشكل طبيعي خلال المرحلة الحالية، بالرغم من توقف النشاط الرياضي منذ مدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللاعب السنغالي أن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر في الموسم الحالي هو الفوز بجميع الألقاب التي ينافس عليها، وذلك سواء مسابقة الدوري المصري الممتاز أو خاصة مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء في نهاية المطاف في ظل غياب اللقب القاري عن خزائن النادي الأهلي منذ عام 2013، وذلك حينما فاز بها للمرة الثامنة في تاريخه.

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