مصادر تؤكد استئناف الدوري الإنجليزي مطلع يونيو المقبل بدون حضور الجماهير

كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم السبت عن اتفاق جميع مسؤولي كرة القدم في إنجلترا على استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، بالرغم من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي أجبرت العالم بأكمله على تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأكدت صحيفة “تايمز” الإنجليزية أن مسؤولي كرة القدم الإنجليزية سواء رابطة البريميرليج أو حتى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرون أن استئناف النشاط الرياضي من جديد بات أمراً ضرورياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى من أجل تفادي الخسائر المالية بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

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وأشارت أيضاً إلى أن المسؤولين قد وضعوا معايير آمنة من أجل إكمال الموسم الحالي، حيث تتمثل هذه المعايير في استئناف الموسم بدون حضور الجماهير في كافة مدرجات الملاعب الإنجليزية، ويقتصر الحضور فقط في الملاعب على اللاعبين والأجهزة الفنية إضافة إلى العاملين بالنادي وأيضاً بعض الإعلاميين.

وشددت الصحيفة على أن عدد الحاضرين سوف يصل إلى 400 كحد أقصى في كل مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط إجراءات اختبارات فيروس كورونا على كل شخص من هؤلاء قبل دخولهم إلى ملعب المباراة.

وأضافت أيضاً أن ذلك الحل يبدو مثالياً للغاية من أجل عودة كرة القدم الإنجليزية في نهاية المطاف، من أجل تفادي سيناريو إلغاء الموسم الجاري مثلما حدث في هولندا يوم أمس الجمعة من خلال إعلان الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن إلغاء الموسم بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن كل هذه المعايير لابد أن توافق عليها الحكومة البريطانية في نهاية المطاف وخاصة وزارة الصحة البريطانية، علماً بأن مسابقة البريميرليج لا يزال متبقي فيها 92 مباراة كاملة على انتهاء الموسم، لذا تبدو الأمور في غاية التعقيد على جميع المسؤولين خلال المرحلة العصيبة الحالية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أتاح الفرصة لكافة الاتحادات المحلية من أجل إنهاء الموسم الحالي وإلغائه في حالة عدم قدرة أي دولة على استئناف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

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