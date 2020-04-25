عرض مغري جديد من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً الميركاتو المقبل

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قد جهز عرضاً جديداً مغرياً للغاية، من أجل تقديمه إلى مجلس إدارة نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي في الفترة المقبلة للتعاقد مع النجم رمضان صبحي بصفة نهائية في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات مستعداً لدفع مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني بدلاً من مبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه إسترليني من أجل شراء عقد رمضان صبحي نهائياً.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي الأهلي لن يدفع ذلك المبلغ على دفعة واحدة، بل سوف يتم تقسيط المبلغ على عدة أقساط بعد الاتفاق مع إدارة نادي هدرسفيلد تاون على مواعيد دفع هذه الأقساط.

وشدد المصدر على أن ذلك العرض الجديد المغري من طرف مجلس إدارة القلعة الحمراء يأتي في إطار سعيه للإبقاء على رمضان صبحي ضمن صفوف فريق الشياطين الحمر طيلة السنوات القادمة، وخاصة في ظل عدم رغبة اللاعب في العودة من جديد إلى قارة أوروبا في المرحلة المقبلة على وجه التحديد بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أيضاً أن رمضان صبحي يعلم جيداً أن فرصة مشاركته بصفة أساسية في جميع المباريات سوف تكون كبيرة للغاية في حالة استمراره مع المارد الأحمر، وذلك بعكس إن اضطر إلى الرحيل والعودة من جديد إلى صفوف نادي هدرسفيلد تاون الذي قد يعيره مجدداً ولكن هذه المرة لأحد الأندية المستعدة لدفع مبلغ أكبر من النادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي سوف يبذل أقصى مجهود ممكن لديه من أجل حسم هذه الصفقة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في الحفاظ على خدمات رمضان صبحي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة المارد الأحمر منذ انطلاقة الموسم الحالي.

يُذكر أن نادي هدرسفيلد تاون قد رفض جميع العروض التي قدمها مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار الأشهر القليلة الماضية، بالرغم من قيمة هذه العروض من الناحية المادية إلا أن النادي الإنجليزي يرى أنه يستطيع الحصول على عروض أكبر من عرض الأهلي.

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