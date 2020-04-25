طارق السيد يكشف كواليس رفضه الانضمام للأهلي في 3 مناسبات سابقة

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك سابقاً اليوم السبت عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، بعدما أوضح كافة التفاصيل الكاملة حول كواليس رفضه لعرض النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة.

وأكد الكابتن طارق السيد خلال تصريحات له اليوم السبت عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت” أن النادي الأهلي سبق وأن طلب التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة في السنوات الماضية قبل اعتزاله كرة القدم.

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وأشار أيضاً إلى أنه عرض النادي الأهلي في كل مرة من هذه المرات بسبب عشقه الكبير لنادي الزمالك الذي قضى معه 14 عاماً في نهاية المطاف، مؤكداً أنه حضر جلسات المفاوضات مع النادي الأهلي احتراماً لمسؤوليه بعيداً عن قراره النهائي المتمثل في استحالة الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

وشدد الكابتن طارق السيد في حديثه على أنه مستاء بشكل كبير من الطريقة التي رحل بها عن صفوف نادي الزمالك في نهاية المطاف، وخاصة وأنه كان أحد أفضل على اللاعبين على الإطلاق في مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي.

وأضاف أيضاً أن المرة الثالثة التي تفاوض فيها النادي الأهلي معه ورفض ثم وقع بعدها عقداً جديداً مع نادي الزمالك، لم يكن يتخيل فيها أبداً أن يتم فسخ عقده بعد 3 أشهر فقط، إلا أنه يرى أن ذلك الأمر قد حدث لأسباب متعلقة بانتخابات مجلس إدارة النادي وليس لأسباب فنية.

وأوضح الكابتن طارق السيد في تصريحاته أن المرة الأولى التي تفاوض فيها النادي الأهلي معه كانت من خلال الجلوس مع كلاً من عدلي القيعي إضافة إلى جمال حبر، فيما كانت المرة الثانية في منزل الكابتن إكرامي من خلال الجلوس مع الكابتن ثابت البطل رحمه الله.

وكانت المرة الثالثة والأخيرة مع الكابتن محمود الخطيب أثناء عهد حسن حمدي، مشيراً إلى أنه لم يعترض وقتها على عرض الأهلي وطلب الحصول على راتب أعلى مما يحصل عليه الثنائي محمد أبوتريكة إضافة إلى محمد بركات، كما أكد أن والده هدده بعدم التعامل معه مجدداً في حالة تعاقد مع الأهلي وترك نادي الزمالك صاحب الفضل الأكبر عليه خلال مسيرته الرياضية.

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