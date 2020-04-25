الأهلي يسخر من الزمالك بعد موقف علي معلول الليلة في برنامج رامز مجنون رسمي

زاد حب جماهير النادي الأهلي للنجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد موقفه اليوم السبت، وذلك على هامش ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي رفقة الفنان رامز جلال.

وشهدت حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي استغلال الفنان رامز جلال لخوف علي معلول من الحيوانات، مما جعله يخيره ما بين أن يقوم بالتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك أو إما أن يحضر له ثعباناً.

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وفاجأ النجم التونسي علي معلول الجميع بدون أي استثناء حينما رفض فكرة التوقيع تماماً لنادي الزمالك، وليس ذلك فحسب بل طالب رامز جلال بإحضار الثعبان بالرغم من خوفه الشديد من الحيوانات بصفة عامة.

على صعيد متصل، حرص النادي الأهلي على الاحتفاء بلاعبه التونسي الذي أظهر مدى انتمائه وحبه لكيان المارد الأحمر مهما كانت الظروف الصعبة التي يواجهها، وذلك من خلال نشر بوست عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في ذلك المنشور صورة للنجم علي معلول مكتوب عليها التالي: “معلول في قلب كل أهلاوي”، وذلك في إشارة إلى الحب الكبير الذي يتمتع به اللاعب التونسي داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء بعكس أي لاعب آخر في المرحلة الحالية.

ويعتبر النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر الأفضل على الإطلاق على مستوى قارة إفريقيا بالكامل وليس فقط على مستوى مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن اللاعب التونسي قد تعاقد مع النادي الأهلي قبل عدة سنوات ماضية قادماً من صفوف نادي الصفاقسي التونسي.

ونجح علي معلول في حجز مكاناً له في التشكيلة الأساسية للفريق الأهلاوي منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة، بالرغم من تعدد الأجهزة الفنية التي مرت على أبناء القلعة الحمراء خلال السنوات القليلة الماضية.

يُذكر أن اللاعب التونسي سبق وأن رفض في أكثر من مناسبة سابقة الكثير من العروض المغرية التي جاءت له من عدة أندية خليجية إضافة إلى أندية أوروبية في فترات سابقة.

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