مصادر تؤكد رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع محمد صلاح الميركاتو المقبل

كشفت مصادر صحفية إيطالية عن رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان مستعدة لدفع مبلغ 100 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة والظفر بخدمات فخر العرب محمد صلاح قبل انطلاقة الموسم القادم.

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وأشارت أيضاً إلى أن فتح المفاوضات بين النادي الإيطالي وبين نادي ليفربول سوف يتم بناءً على رغبة كبيرة جداً من طرف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق النيراتزوري حالياً.

وشددت الصحيفة على أن المدرب أنطونيو كونتي معجب بشدة بخدمات الفرعون المصري محمد صلاح، حيث يعتقد أن استقطاب لاعب كبير مثله إلى صفوف فريق إنتر ميلان سوف يجعل الفريق قادراً على التتويج بالألقاب الكبيرة من جديد، وذلك سواء فيما يتعلق بلقب الدوري الإيطالي أو خاصة فيما يتعلق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أيضاً أن إدارة النادي الإيطالي سوف تكون مستعدة لزيادة قيمة الصفقة نوعاً ما، نظراً إلى معرفتها جيداً بعدم وجود أي نية لدى نادي ليفربول من أجل التخلي عن خدمات محمد صلاح بهذه البساطة سواء في الميركاتو القادم أو حتى في أي وقت آخر.

وأوضحت الصحيفة أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط الميدان المخضرم قد يدخل في إطار هذه الصفقة، من أجل محاولة إغراء نادي ليفربول في نهاية المطاف وخاصة المدرب الألماني يورجن كلوب.

يُذكر أن هذه المساعي من جانب نادي إنتر ميلان في التعاقد مع محمد صلاح تأتي بسبب اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تجاه نادي برشلونة الإسباني، حيث من المتوقع الإعلان بصفة رسمية عن هذه الصفقة خلال الأشهر القليلة القادمة وتحديداً بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة.

ولا يزال الموسم الجاري معلقاً منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى غاية الآن بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم مع احتمالية نهاية الأزمة قريباً.

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