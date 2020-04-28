محمد صلاح ينفي رغبته في الرحيل عن ليفربول سواء تجاه إيطاليا أو غيرها

حسم مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيل الفرعون المصري عن جدران قلعة أنفيلد رود عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن فخر العرب محمد صلاح ليس لديه أي نية على الإطلاق من أجل الرحيل عن صفوف نادي ليفربول، وذلك سواء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أو حتى في السنوات القادمة أي حتى نهاية عقده بمعنى أصح.

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وأشار أيضاً إلى محمد صلاح يشعر بحالة من الاستقرار مع ناديه الحالي ليفربول، وبالتالي ليس هناك أي داعي أو مبرر تماماً من أجل تغيير الأجواء والذهاب لخوض تحدي جديد في مسيرته الرياضية في المرحلة القادمة.

وشدد المصدر على أن اللاعب المصري لم تصل له طيلة الفترة الماضية أي عروض رسمية أو حتى شفهية من طرف أي نادي حول العالم مثلما ادعت العديد من وسائل الإعلام مؤخراً.

وأضاف أيضاً أن محمد صلاح ينوي البقاء مع نادي ليفربول حتى نهاية عقده على أقل تقدير، وذلك في ظل رغبته في حصد المزيد من الألقاب الجماعية مع فريق الريدز إضافة إلى تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الفردي من خلال مواصلة تحطيم الأرقام القياسية مثلما فعل تماماً منذ عام 2017.

يُذكر أن بعض المصادر الصحفية الإيطالية قد أوضحت اليوم الثلاثاء أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بشدة بالتعاقد مع فخر العرب قبل انطلاقة الموسم القادم، وذلك بناءً على رغبة كبيرة جداً من طرف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان.

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول قد أكد بدوره في أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يقف في طريق أي لاعب لا يرغب في البقاء داخل جدران قلعة أنفيلد رود، حتى وإن تعلق الأمر بثلاثي خط الهجوم الناري المتمثل في محمد صلاح إضافة إلى النجم السنغالي ساديو ماني وأيضاً النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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