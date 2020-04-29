مرتضى منصور يعلق على حلقة علي معلول مع رامز جلال: “رئيس نادي الأهلي استخبى”

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن ما فعله رامز جلال مع لاعب النادي الأهلي علي معلول، خلال استضافته في برنامج “رامز مجنون رسمي”، أمرا غير لائق بالنادي الأهلي الكبير واصفه بـ”يتبهدل ويتعذب بالشكل غير اللائق ده”.

وأضاف منصور، في تصريحات صحفية، لإذاعة راديو إف إم التونسية، أنه كان في انتظار بيان عن النادي الأهلي يشجب ظهور معلول بتلك الطريقة غير اللائقه، موضحا أن قيمة اللاعب سواء في تونس أو بالنسبة للأهلي الكبير لا يجوز التعامل معه هكذا.

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وتابع لا نزال في انتظار تضامن وزير الإعلام معي ورفض أفعال رامز جلال وفي انتظار قرارات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين بوقف عرض البرنامج، مشيرا إلى أنه أقام قضيتين سابقا ضد البرنامج وطالبت قبل شهر رمضان بوقف عرض البرنامج”.

وبخصوص رد معلول بشأن توقيعه لصالح الزمالك عندما هدده رامز بـ”الثعبان”، قال مرتضى: “لا يهمني ما قاله.. ويكفيني أن يتذكر أمام كل المصريين إن رئيس نادي الزمالك الوحيد اللي دافع عنه في الوقت اللي استخبى فيه رئيس النادي الأهلي.. وأظن إن علي معلول صغر قدام المصريين كلهم بعد الحلقة دي”.