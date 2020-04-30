بشكل رسمي باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، مساء اليوم، الخميس 30 إبريل، عن تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى، ولوريان بلقب دوري الدرجة الثانية، بعد أن تقرر إنهاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، ليصبح باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي بشكل رسمي.

يذكر أن باريس سان جيرمان، كان متصدراً برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مارسيليا الثاني، بعد مرور 28 جولة، مع مباراة مؤجلة للبي أس جي.

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وسيتأهل الفريق الباريسي مع أوليمبيك مارسيليا الثاني إلى دوري أبطال أوروبا ومباشرة، وسيلعب فريق ستاد رين الثالث مُلحق المسابقة، أما بالنسبة لمسابقة الدوري الأوروبي، سيتأهل ليل مباشرة، وسيتأهل نيس وستاد ريمس إذا تم إلغاء الكؤوس.

أما آخر فريقين في الترتيب، أميان وتولوز سوف سيهبطان إلى دوري الدرجة الثانية، حسب ما أوضحت الرابطة في بيانها