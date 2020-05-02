باسم مرسي يؤكد رغبته في العودة للزمالك ويعتذر لجماهير الأهلي

حرص باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حالياً ونادي الزمالك سابقاً على التأكيد على رغبته في العودة من جديد إلى جدران القلعة البيضاء في المرحلة القادمة، بالرغم من عدم رغبة ناديه القديم في ذلك الأمر بسبب أحد الأشخاص العاملين في جهاز الكرة للفريق الأول.

وأكد باسم مرسي خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت” رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أنه لا يزال طامحاً في العودة من جديد للعب ضمن صفوف نادي الزمالك في الفترة القادمة، وخاصة في ظل مطالبة العديد من جماهير نادي الزمالك له بفعل ذلك عبر كافة حساباته الرسمية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشار أيضاً إلى أن العائق الأساسي في هذه العودة هي عدم رغبة أحد الأشخاص داخل جهاز الكرة في تواجده من جديد داخل جدران القلعة البيضاء، موضحاً في الوقت ذاته أن علاقته جيدة للغاية مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وشدد باسم مرسي في حديثه على أن تجربته مع نادي الزمالك لم تكن فاشلة بأي حال من الأحوال، وخاصة وأنه يعتبر أحد أهم الهدافين في تاريخ القلعة البيضاء من خلال تسجيله 50 هدفاً في ظرف عامين فقط لا غير، فيما كان عامه الثالث والأخير هو الأسوأ بعد تعرضه إلى أكثر من إصابة على مستوى الرباط الداخلي بالركبة.

وأضاف أيضاً أن تجربته في دولة اليونان مع إحدى أندية الدوري اليوناني بعد رحيله عن صفوف نادي الزمالك كانت فاشلة بكل المقاييس بسبب ظروف التجنيد، إلا أنه تمكن من استعادة مستواه نوعاً ما عقب تعاقده مع نادي الإنتاج الحربي.

وأوضح باسم مرسي في تصريحاته أن الهدف الرئيسي له في المرحلة القادمة في ارتداء قميص المنتخب الوطني المصري في المقام الأول ثم العودة مجدداً إلى صفوف نادي الزمالك، نظراً لأن عمره لا يزال 28 عاماً فقط.

وفي الختام، شدد على أنه يجب أن يعتذر لجماهير النادي الأهلي على الإشارة الخارجة التي صدرت عنه في إحدى مباريات القمة بين القطبين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تعرض قبل هذه الإشارة إلى السباب بأمه وبزوجته لذا كان يجب على الجماهير أن تلتمس له العذر على رد فعله الغاضب.

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