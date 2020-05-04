الأهلي يحصد لقب أفضل شعار للأندية بالعالم في استفتاء ماركا الإسبانية

حصل النادي الأهلي المصري على لقب أفضل شعار للأندية حول العالم، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، والتي أطلقت المسابقة الأسبوع الماشي وشارك 50 شعارا لأندية من أغلب قارات العالم.

شارك نحو 14 مليون شخص أو أكثر حول العالم في استفتاء الصحيفة الإسبانية، التي أطلقته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ليفوز النادي الأهلي بعد منافسة قوية بين المراكز العشرة الأولى في الفترة الماضية، لتشير لصحيفة إلى نجاح جماهير النادي في الأيام الماضية الأخيرة في تصدر ناديها ليحصل على 3 ملايين صوت ليتفوق على النادي المغربي الرجاء البيضاوي الذي حصل على 2.9 مليون صوت، وجاء في المركز الثالث نادي فلومينينسي البرازيلي بـ168 ألف صوت.

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مسؤولو النادي الأهلي يعملون بجهد من أجل الوصول إلى جناح أجنبي يكون مميزا من أجل تدعيم هجوم الفريق، وذلك بعد تعثر صفقة نجم هجوم صن داونز في جنوب أفريقيا اللاعب الأوروجوانى جاستون سيرينو، الذي يرفض ناديه بتركه بسبب حاجتهم الفنية إليه.

والمدير الفني للأهلي السويسري رينيه فايلر وضع شرطا أن يكون المهاجم الجديد إضافة للفريق، بعد وجود احتمالات قوية لرحيل نجم الفريق رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته من النادي الإنجليزي هيدرسيفيلد، خاصة مع وجود صعوبة من الأهلى في وجوده حتى الآن بسبب المغالاة آن، ولكن النادي الأهلي ما زال يحاول ولم يستسلم حيث يعتبر فايلر وجود رمضان أمرًا ملحًا، إلى جانب أن تعويضه ليس هينًا.

وعبر المدير الفنى للأهلي عن إعجابه بـ سيرينو ووافق على ضمه للفريق، حيث أعجبه أداءه خلال مباراتي الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين التي أجريت في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وانتهت المباراتان بفوز النادي الأهلي بثنائية نظيفة في القاهرة، وذلك خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله في جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة، وسجل فيها النجم الأورجواني هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي، ورغم ذلك فإن إدارة النادي الأهلي تبحث عن آخرين بعد رؤيتها لوجود صعوبة في ضم النجم الأورجوياني.