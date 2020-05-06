خالد مرتجي يرفض المقارنة بين رينيه فايلر ومانويل جوزيه ويصفها بالظالمة

حرص خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على التعليق على حالة الجدل القائمة بين جماهير القلعة الحمراء على مدار الأشهر الماضية، وذلك بخصوص المقارنة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حالياً وبين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للمارد الأحمر سابقاً.

وأكد خالد مرتجي خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء أن المقارنة بين المدربين رينيه فايلر ومانويل جوزيه من جانب جماهير الأهلي، تعتبر ظالمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل الفوارق العديدة بين الثنائي.

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وأشار أيضاً إلى أن الأسطورة مانويل جوزيه يعد أفضل مدير فني على الإطلاق مر على النادي الأهلي طوال التاريخ، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه نجح في قيادة فريق الشياطين الحمر للفوز ب21 لقباً على كافة المستويات خلال 8 سنوات متتالية قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وشدد خالد مرتجي في حديثه على أن الوضع بالنسبة إلى المدرب السويسري رينيه فايلر يبدو مختلفاً بدرجة كبيرة، حيث لا يزال المدرب السويسري في بداية مسيرته التدريبية تقريباً رغم تجاربه المتواضعة السابقة مع بعض الأندية السويسرية.

وأضاف أيضاً أن السبب الرئيسي وراء تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني رينيه فايلر، هو رغبة الأخير الكبيرة في تحقيق الألقاب وصناعة تاريخ شخصي له مع النادي الأكبر في قارة إفريقيا خلال السنوات القادمة.

وأوضح خالد مرتجي في تصريحاته أن المقارنة بين الثنائي لا تجوز بأي حال من الأحوال، مؤكداً في الوقت ذاته أن البرتغالي مانويل جوزيه يعتبر من الأساطير الذين نجحوا في كتابة اسمهم بأحرف من ذهب في تاريخ الأهلي العريق.

يُذكر أن رينيه فايلر نجح في الفوز مع الفريق الأهلاوي بلقب كأس السوبر المصري في مطلع الموسم الحالي، كما اقترب أيضاً من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، فيما يبقى الهدف الأسمى هو الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا مع العلم بأن ذلك بات قريباً بدوره بعدما وصل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي.

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