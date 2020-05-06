هدرسفيلد يرفض عرض الأهلي لضم رمضان صبحي

رفض نادي هدرسفيلد الانجليزي عرض مسؤولي النادي الأهلي بشأن التعاقد من اللاعب رمضان صبحي، حيث أنه من المقرر أن تنتهي فترة إعارة اللاعب رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، جاءت تلك التصريحات من قبل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خالد مرتجي.

وقد أعلن خالد مرتجي خلال تصريحات إذاعية له تم بثها اليوم عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب قد حاول أن يحصل على خدمات اللاعب رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد البريطاني على سبيل الإعارة لمدة الموسمين القادمين، وقد عرض الخطيب على إدارة النادي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب رمضان صبحي على سبيل الإعارة مع إدراج بند يتيح شراء اللاعب بشكل نهائي للقلعة الحمراء، إلا أن النادي الإنجليزي قد أعلن عن رفض هذا العرض.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، قد طلب بقاء اللاعب رمضان صبحي بعد أن انتهت إعارة اللاعب، خصوصاً أن رمضان صبحي قد أصبح من العناصر الأساسية في القلعة الحمراء قبل أن يتعرض للإصابة التي تعرض لها خلال الفترة السابقة، التي ابعدت اللاعب عن المشاركة في المباريات.

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