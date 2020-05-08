رسميا.. 5 تبديلات تقرها “فيفا” في مباريات كرة القدم

تعديلات مؤقتة لقوانين لعبة كرة القدم اقترحها “فيفا”، وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”، وهي عبارة عن زيادة عدد تبديلات المباراة الواحد ة تصل إلى 5 تبديلات بدلا من 3 لكل فريق.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن التعديل الذي اقترحه في القانون سيشمل فقط المسابقات التي بدأت وتوقفت بسبب انتشار فيروس كورونا، أو من المقرر أن تبدأ، لكن من المقرر أن تكتمل بحلول 31 ديسمبر 2020.

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وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيجر العمل بهذا التعديل المؤقت على القانون 3 وذلك سيكون بدءا من 1 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” سيحدد لاحقا برفقة “فيفا” ما إذا كان هذا التعديل المؤقت، سيحتاج إلى مزيد من التمديد، على سبيل المثال المسابقات المقرر استكمالها في العام المقبل 2021.

وأشار فيفا، في بيان صدر عنه، إلى أنه مع إقرار تعديل التغييرات الخمسة، سيجرى إتاحة الفرصة إلى إجرائها على 3 مرات فقط، من أجل تجنب تعطل اللعبة مرات متعددة، مؤكدا أن القرار الخاص بالتغييرات الخمسة سيخضع إلى تقدير منظمي المسابقات من حيث تطبيق أم لا في نهاية الأمر.

وأعلن مصدر بـ”فيفا”، أن جميع البطولات الوطنية لن تكون ملزمة بتنفيذ زيادة عدد التبديلات إلى خمسة تبديلات، وسيكون لديها الحرية في القيام به بمجرد استئنافها.

يشار إلى أن ألمانيا ستكون أول بلدٍ بين البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى، سوف تستأنف منافسات كرة القدك، بعدما سمحت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، وكذا مسؤولو المقاطعات الألمانية الـ16 لرابطة الدوري المحلي لاستئناف اللعب من دون أي جمهور.

كانت رابطة البوندسليجا والمشرفة على الدرجتين الأولى والثانية، أعلنت موعد العودة في 15 مايو المقبل.

والمقصود من التدبير أن يكون مؤقتا، إلا أنه يمكن الإبقاء عليه خلال الموسم المقبل 2020-2021، وصولا إلى بطولة كأس أوروبا التي ستقام في صيف 2021، بعدما جرى تأجيل موعدها الأصلي في صيف العام الحالي بسبب جائحة كورنا “كوفيد-19”.

يدرس مشرعو كرة القدم التغيير “المؤقت” المقترح من “فيفا” في قوانين كرة القدم، والذي يسمح لكل الفرق بإجراء 5 تبديلات في المباريات بدلا من ثلاثة تعديلات، عند استئناف النشاط الرياضي المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.