الأهلي يجهز شكوى جديدة ضد النجم الساحلي بسبب مستحقات كوليبالي

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم السبت أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات في حالة غضب لا مثيل لها على الإطلاق، بسبب التصرفات غير المسؤولة من طرف مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي بشأن مستحقات المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قام بتكليف المحامي الخاص بالنادي وهو السويسري مونتيري بتقديم شكوى رسمية جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي النجم الساحلي، حتى يتم إيقاف اللاعب الإيفواري مرة أخرى لحين سداد هذه المستحقات المتأخرة عليه للنادي الأهلي.

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وأشار أيضاً إلى أن مسؤولي النادي الأهلي قد نفذ صبرهم بما فيه الكفاية بسبب التأخر من جانب نادي النجم الساحلي في دفع القسط الأول من الغرامة، حيث تصل القيمة الإجمالية من الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي مسبقاً على كوليبالي إلى مبلغ مليون و400 ألف دولار.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي كان قد اتفق مع مسؤولي نادي النجم الساحلي على سداد هذه الغرامة على 4 أقساط مختلفة، حيث تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 200 ألف دولار، على أن تكون بقية الأقساط متساوية وتصل قيمة كل قسط منها على حدى إلى مبلغ 400 ألف دولار.

وأضاف أيضاً أن القسط الأول كان من المفترض أن يدفعه نادي النجم الساحلي في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020، ولكن عملية الدفع لم تتم مثلما كان مقرراً حتى هذه اللحظة بالرغم من أننا وصلنا الآن إلى مطلع الأسبوع الثاني من شهر مايو.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي لن يتهاون بأي حال من الأحوال من أجل الحصول على حقوقه من الناحية القانونية، على أن يستمر في مطاردة اللاعب إضافة إلى ناديه الحالي النجم الساحلي قانونياً لحين الحصول على كامل المستحقات التي يستحقها.

يُذكر أن الإيفواري سليماني كوليبالي كان هو من تسبب في الأزمة بعدما فسخ عقده مع النادي الأهلي قبل 3 سنوات من الآن من طرف واحد مما جعل الأهلي يطارده منذ ذلك الوقت.

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