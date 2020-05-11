شادي محمد ينتقد اللاعبين المحليين لعدم الانتماء ويتعجب من علو سعرهم

حرص النجم السابق شادي محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً على توجيه انتقادات حادة للغاية اليوم الإثنين إلى جميع اللاعبين المحليين الذين ينشطون حالياً في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الكابتن شادي محمد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت” اليوم أنه لم يعد هناك أي لاعب محلي في مصر تنطبق عليه عبارة “إبن النادي”، والتي كانت ميزة متوفرة سابقاً في الكثير من لاعبي كرة القدم المصريين.

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وأشار أيضاً إلى أن كل اللاعبين الحاليين باتوا يلعبون كرة القدم من أجل هدف واحد فقط لا غير، وهو جني الأموال الطائلة إضافة إلى اكتساب الشهرة، موضحاً في الوقت ذاته أن أي لاعب حالياً مهما كان اسمه أو حجم نجوميته من الوارد جداً أن يرحل عن ناديه بدون أن يحقق معه أي إنجاز من أجل تحقيق الأرباح فقط.

وشدد الكابتن شادي محمد في حديثه على أن ارتفاع أسعار اللاعبين المحليين في الدوري العام لا يبدو أمراً منطقياً على الإطلاق في الفترة الحالية، نظراً لأن لاعب كرة القدم الحقيقي لم يعد له أي وجود وأصبح الكل يهتم بجمع الأموال قبل أي شيء آخر.

وأضاف أيضاً أن الأمر لا يقتصر فقط على الانتماء، بل حتى إمكانيات اللاعبين المحليين الذين ينشطون حالياً في مسابقة الدوري المصري الممتاز من المستحيل أن يتم تقديرها بهذه الأسعار العالية التي تسببت في إفساد متعة كرة القدم بعكس ما كان عليه الوضع سابقاً.

وفي ختام تصريحاته، أوضح الكابتن شادي محمد أنه من الصعب جداً في الوقت الحالي اختيار لاعب مهاري في مسابقة الدوري العام، حيث أصبحوا عملة نادرة جداً على أمل ألا يختفوا تماماً في السنوات القادمة في ظل سيطرة المال على كل شيء في عالم كرة القدم حالياً.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن شادي محمد في إطار تلميحاته عن رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي عن صفوف النادي الأهلي تجاه نادي بيراميدز بعقد يمتد لثلاثة سنوات.

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