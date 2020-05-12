وزير الشباب والرياضة يؤكد حسم مصير الدوري المصري خلال شهر مايو الجاري

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الجاري 2020 بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أن مصير مسابقة الدوري العام سوف يتم حسمه بشكل نهائي ورسمي في شهر مايو الجاري، وذلك سواء من خلال اتخاذ قرار يتمثل في استئناف المسابقة من جديد أو قرار يتمثل في إلغاء الموسم وعدم استكماله بسبب الوباء المنتشر حالياً.

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وأشار أيضاً إلى أن نسبة استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي تصل إلى 50%، أي أنها متساوية مع نسبة إلغاء الموسم في ظل الوضع الحالي الذي تمر به الدولة المصرية المتمثل في مكافحة انتشار الفيروس المستجد.

وشدد الدكتور أشرف صبحي في حديثه على أن الاجتماع الأخير بينه وبين اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قد شهد دراسة جميع الاحتمالات الممكنة بشأن مصير الموسم الحالي لكرة القدم المصرية.

وأضاف أيضاً أن الدوري العام في نسخة الموسم المقبل من الممكن أن يبدأ في شهر أكتوبر القادم من العام الحالي 2020 مثلما حدث تماماً في الموسم المعلق حالياً، وهو ما يعني بالتالي أن الوقت لا يزال متاحاً أمام الاتحاد المصري من أجل استكمال جميع مباريات الموسم الحالي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي في تصريحاته أنه في حالة مرور شهرين ونصف من الآن ولم يتمكن اتحاد الكرة من استئناف الموسم أو استكمال المباريات بصورة طبيعية لأي سبب طارئ في المرحلة القادمة، سوف يتم إلغاء الدوري المصري على الفور والبدء في التخطيط لكيفية انطلاقة الموسم الجديد.

على صعيد آخر، شدد على أن اللجنة الطبية التابعة لوزارة الشباب والرياضة تدرس في الوقت الحالي مدى إمكانية فتح أبواب النوادي الرياضية من جديد أمام الأعضاء، ولكن مع تحديد عدد ساعات معين من أجل العمل، إضافة إلى حسم موقف الألعاب الجماعية داخل النادي، مؤكداً في الوقت ذاته أن لعبة كرة القدم داخل الصالات قد تم حسم أمرها نهائياً ولن تلعب إلى غاية احتواء ذلك الوباء بناءً على توصية الاتحاد الدولي إضافة إلى منظمة الصحة العالمية مؤخراً.

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