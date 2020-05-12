مرتضى منصور يعلن فصل المدير الإداري للزمالك بسبب وفاة مدير الزراعة متأثراً بفيروس كورونا

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك بصفة رسمية عن فصل المدير الإداري للنادي، بسبب وفاة مدير الزراعة الذي يعمل موظفاً في النادي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد دون أن يعلم أي أحد عن إصابته سوى المدير الإداري.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات هاتفية عبر شاشة قناة “صدى البلد” في برنامج على مسؤوليتي رفقة الإعلامي أحمد موسى، أن المدير الإداري لنادي الزمالك قام بمجاملة مدير الزراعة الذي توفى، من خلال عدم إخبار أي شخص في النادي بحقيقة إصابته بالفيروس المستجد.

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وأشار أيضاً إلى أن أي شخص يصاب بذلك الوباء يجب عليه أن يتوجه فوراً إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم وليس الاختباء ثم الاختلاط بين الناس بصورة طبيعية، نظراً لأن الإصابة بذلك المرض لا تعتبر أمراً محرجاً لأي أحد على الإطلاق.

وشدد المستشار مرتضى منصور في حديثه على أن رئيس وزراء بريطانيا قد تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد مثله مثل نائب الرئيس الأمريكي، لذا لا يجب على أي مواطن يصاب بالمرض أن يخجل من الناس ولابد عليه الذهاب فوراً لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أيضاً أنه علم بكل تفاصيل ما حدث لمدير الزراعة منذ اليوم الأول بالرغم من إخفاء الأمر عليه من جانب المدير الإداري، إلا أن عيونه في كل مكان ولا تنام مما جعله يتخذ قراراً يمنع مدير الزراعة من العودة إلى العمل لحين شفائه من المرض مع حصوله على مرتبه بشكل كامل حتى وإن جالساً في المنزل.

وأوضح المستشار مرتضى منصور في تصريحاته أن وفاة مدير الزراعة الخاص بنادي الزمالك يعتبر مؤشراً خطيراً للغاية يجب على اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن تأخذه في عين الاعتبار قبل استئناف الموسم الحالي، نظراً لأن موظفي الزراعة في النوادي هم من يقومون برش أرضية ملعب التدريب التي يتدرب عليها اللاعبون وبالتالي من الممكن نقل العدوى بكل سهولة بين الجميع.

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