رئيس لاريسا: رحيل عمرو وردة عن النادي بسبب غيابه عن 7 حصص تدريبية مؤخراً

حرص أليكيس كوجيا رئيس مجلس إدارة نادي لاريسا اليوناني اليوم الأربعاء على الكشف عن السبب الرئيسي وراء فسخ عقد اللاعب المصري عمرو وردة، وخاصة بعدما أكد بيان النادي يوم أمس الثلاثاء أن ذلك قد تم بناءً على أسباب تأديبية خطيرة.

وأثار البيان الصادر عن نادي لاريسا جدلاً واسعاً على مدار الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى وسائل الإعلام سواء المصرية أو حتى اليونانية، نظراً لأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها اللاعب مشاكل تأديبية خلال مسيرته الرياضية.

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ومن جانبه، أكد أليكيس كوجيا رئيس نادي لاريسا اليوم الأربعاء أن عمرو وردة قد تغيب بشكل متعمد عن 7 حصص تدريبية كاملة خلال الأيام الماضية، حيث اكتفى فقط بحضور التدريبات في مناسبتين دون أن يعاني من أي إصابة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الغياب المتعمد عن التدريبات جاء بدون الحصول على إذن تماماً سواء من الجهاز الفني للفريق الأول أو من الجهاز الإداري أو حتى من إدارة النادي، لذا كان من الضروري اتخاذ ذلك القرار الصارم في نهاية المطاف.

وشدد أليكيس كوجيا في حديثه على أن الجميع لابد عليه أن يتفهم قرار مجلس إدارة النادي ويحترمه، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي قدم كل المساعدات الممكنة التي إحتاج إليها عمرو وردة على مدار الأشهر الماضية من أجل التغلب على كافة المشكلات التي عانى منها على المستوى الشخصي.

وأضاف أيضاً أن مستوى اللاعب قد تطور بشكل واضح للغاية في الفترة الماضية من الناحية الفنية بعد التزامه في بداية مشواره مع النادي، ولكن سلوكياته في الآونة الأخيرة أجبرت نادي لاريسا على اتخاذ قرار فسخ عقد الإعارة الذي يربطه مع النادي.

وأوضح أليكيس كوجيا في ختام تصريحاته أنه حريص على تقديم الشكر إلى عمرو وردة بسبب اللحظات الرائعة التي قضاها داخل صفوف النادي، وخاصة بعد الرسائل التي أرسلها لإدارة النادي عقب إصدار القرار من أجل توجيه الشكر لنادي لاريسا.

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