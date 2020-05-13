غزل المحلة يتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري ضد أسامة نبيه

تقدم مجلس إدارة نادي غزل المحلة بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الكابتن أسامة نبيه، بسبب ما بدر عنه من تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت” خلال مقابلة له مع الإعلامي سيف زاهر.

وطالب مجلس إدارة نادي غزل المحلة بضرورة توقيع أقصى عقوبات ممكنة على أسامة نبيه، نظراً إلى فضيحة الفساد التي كشف عنها بنفسه والتي قام بها أثناء تواجده كلاعب في صفوف نادي غزل المحلة في فترة سابقة من مسيرته الرياضية.

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وإليكم الآن محتوى الشكوى الرسمية التي تقدم بها نادي غزل المحلة ضد الكابتن أسامة نبيه:

بعد تقديم وافر التحية والاحترام، نظراً لما بدر من المدعو أسامة نبيه في تصريحات تلفزيونية له على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، تحدث فيها عن تعمده عدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائي بين نادي غزل المحلة ونادي الزمالك في مسابقة كأس مصر خلال فترة تواجده بالنادي.

وكذلك تعمد الحديث مع مدافع نادي الزمالك الكابتن إبراهيم حسن أثناء إحدى الهجمات لنادي غزل المحلة، من خلال مطالبته بإزالة الكرة من أمامه حتى لا يحرز هدفاً في نادي الزمالك، وهذه التصريحات تنم عدم احترام نادي غزل المحلة ومكانته وتاريخه العريق بين أندية مصر والعالم العربي والأفريقي، وعدم الأمانة في الدفاع عن النادي المتعاقد معه.

وضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف والمعمول بها في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية المصرية والدولية، ويعد هذا التصرف نوع من أنواع التلاعب والتواطؤ في نتيجة المباريات، وتعتبر هذه جريمة في المجال الرياضي ولابد لها من عقاب رادع لكي يكون عبرة لأي لاعب آخر تسول له نفسه القيام بهذا العمل.

هذا الشخص يعتبر خطر على أي فريق يعمل به كمدرب أو مسؤول في الوقت الراهن، حيث أنه بذلك قد فقد مصداقيته كقدوة كي يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون، وعدم محاسبته يفتح المجال لآخرين من أجل سلك هذا السلوك غير الأمين.

وبناءً على ما تقدم يطلب النادي من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذا التواطؤ المنسوب إلي المشكو ضده وما يترتب على ذلك من آثار، واسترداد جميع المبالغ المالية التي تقاضاها المذكور خلال فترة تواجده بالنادي.

الحصول على تعويض مادي وأدبي مناسب جراء ما أصاب النادي من عدم وصول فريق نادي غزل المحلة إلى المباراة النهائية في كأس مصر، واحتمالية الفوز والحصول على الكأس وما ترتب على ذلك من خسائر مالية ومادية ومعنوية عادت بالسلب على النادي.

شطب المذكور من سجلات الاتحاد المصري وإنهاء عمله بالمجال الرياضي حتى يكون عبرة لأي شخص تسول له نفسه التلاعب في نتائج المباريات، مرفق لسيادتكم أسطوانة مدمجة بها التصريحات التلفزيونية، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.

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