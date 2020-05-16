هاني رمزي يكشف التفاصيل بشأن عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح قبل عامين

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كشف الكابتن هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم سابقاً عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد بصفة رسمية مع النجم المصري محمد صلاح قبل عامين من الآن أي بعد انتقاله إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعدة أشهر قليلة.

وأكد الكابتن هاني رمزي خلال تصريحات تلفزيونية اليوم السبت عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت” في برنامج “أقر واعترف”، أن نادي ريال مدريد قام بتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع محمد صلاح قبل عامين فقط من الآن.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك حدث تحديداً أثناء معسكر منتخب مصر قبل خوض إحدى المباريات الدولية الودية في سويسرا تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر وقتها، حيث كان محمد صلاح حريصاً على الاتصال به دون علم أحد من أجل مناقشة تفاصيل العرض معه إضافة إلى الحصول منه على النصيحة اللازمة.

وشدد الكابتن هاني رمزي في حديثه على أن فخر العرب محمد صلاح لم يشعر سوى بالراحة والسعادة فقط لا غير منذ تعاقده مع ليفربول إلى غاية الآن، وخاصة بعد التطور الكبير الذي ظهر على مستواه من الناحية الفنية على مدار المواسم القليلة الماضية.

وأضاف أيضاً أن نجاح صلاح رفقة نادي ليفربول ساهم في وصوله إلى شعبية هائلة لا مثيل لها على الإطلاق سواء على الصعيد العالمي أو خاصة على مستوى الوطن العربي، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه بات صاحب رأي وتأثير كبير على الشباب، مما يؤكد بالتالي على مدى النجاح الهائل الذي وصل له خلال مسيرته الرياضية.

وأوضح الكابتن هاني رمزي في تصريحاته أن الهدف الرئيسي لمحمد صلاح الذي كان يتحدث عنه بصفة دائمة، هو رغبته في تكرار إنجاز منتخب مصر المتمثل في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في 3 مناسبات على التوالي، علماً بأن منتخب الفراعنة لم ينجح في الظفر باللقب القاري منذ العام 2010 حينما فاز به لآخر مرة مع المعلم حسن شحاتة.

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