مارتن يول يمدح الأهلي وجماهيره .. ويؤكد: توتنهام هو الأفضل بالنسبة لي !

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حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً على الإشادة بكثيراً بالمارد الأحمر وجماهيره بعد الموسم الذي قضاه معهم، كما كشف أيضاً عن النادي المفضل بالنسبة له على مستوى العالم بأكمله.

وأكد المدرب الهولندي مارتن يول خلال تصريحات له اليوم الإثنين لإحدى المواقع الإخبارية الأجنبية أن النادي الأهلي من المحتمل أن يكون أكبر نادي في العالم بأكمله، نظراً إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها بعكس العديد من الأندية الأخرى.

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وأشار أيضاً إلى أنه سعيد للغاية بالتجربة التي خاضها مع النادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء، إلا أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يظل هو الأفضل بالنسبة له خلال مسيرته التدريبية بعيداً عن أي نادي آخر.

وشدد مارتن يول في حديثه على أن توتنهام هوتسبير يعتبر جزءاً من حياته الخاصة وليس فقط مجرد نادي تولى تدريبه في فترة سابقة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يشاهد مباريات فريق السبيرز بصفة دائمة على مستوى جميع المسابقات في السنوات الماضية.

وأضاف أيضاً أنه يشعر بسعادة بالغة في ظل كونه جزءاً من تاريخ نادي توتنهام هوتسبير، متمنياً أن يشاهد لهم مباراة مجدداً في ملعبهم الجديد خلال الفترة القادمة بعد استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تم تعليقها منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مارتن يول في تصريحاته أنه يحترم جميع الأندية التي أشرف على تدريبها خلال مسيرته التدريبية بالكامل، مثل النادي الأهلي إضافة إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي ونادي فالفيك الهولندي وأيضاً نادي هامبورج الألماني.

يُذكر أن المدرب الهولندي كان قد تولى منصب المدير الفني للفريق الأهلاوي في موسم 2015 / 2016، ولم يتمكن وقتها من التتويج معه سوى بلقب الدوري المصري الممتاز، فيما فشل على مستوى بقية المنافسات مما جعله يغادر جدران القلعة الحمراء عقب نهاية ذلك الموسم مباشرة، علماً بأن أبرز إنجازاته قد تمثلت في لقب الدوري الهولندي مع أياكس أمستردام.

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