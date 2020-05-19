رابطة البريميرليج تعلن رسمياً اكتشاف 6 حالات مصابة بكورونا بين الأندية الإنجليزية

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أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء كشفت فيه عن تأكد إصابة 6 حالات بفيروس كورونا المستجد، وذلك على مستوى 3 أندية إنجليزية بعد إجراء الفحوصات اللازمة لجميع الأندية قبل استئناف الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020.

وأكدت رابطة البريميرليج في البيان عبر موقعها الرسمي اليوم أن جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أجرت تحاليل الكشف عن الفيروس المستجد، حيث بلغ العدد الإجمالي للفحوصات 748 سواء بالنسبة إلى اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو حتى العاملين في الأندية والملاعب المختلفة.

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وأشارت أيضاً إلى أن نتائج الفحوصات قد أثبتت إصابة 6 أفراد في 3 أندية مختلفة، ولكنها فضلت عدم ذكر أسماء الأفراد الستة لحين شفائهم من الوباء بصورة نهائية خلال الأيام القادمة.

وشددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في البيان على أن جميع المصابين قد تم عزلهم بعيداً عن الآخرين، على أن يستمر بقائهم في الحجر الصحي لمدة أسبوع قادم مع المتابعة اليومية لتطور حالتهم الصحية.

يُذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من المقرر أن يتم استئنافها من جديد خلال شهر يونيو المقبل بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة سواء من طرف الحكومة البريطانية أو خاصة من طرف وزارة الصحة البريطانية.

ولعل السبب الرئيسي في منح وزارة الصحة البريطانية الضوء الأخضر لرابطة البريميرليج من أجل استئناف النشاط من جديد، هو البروتوكول الصحي الذي تم فرضه على جميع الأندية واللاعبين خلال المباريات التي ستقام بدون جماهير بكل تأكيد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن تصريحات مسؤولي منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة حول ضرورة تعايش كافة الدول حول العالم مع الفيروس المستجد لعدة أشهر وربما لعدة سنوات قادمة، قد أجبر العديد من الحكومات على إعادة استئناف مختلف أنشطة الحياة بشكل تدريجي.

ويعتبر الهدف الرئيسي من وراء استئناف مختلف أنشطة الحياة هو إنقاذ الاقتصاد العالمي واقتصاد كل دولة على حدى من الانهيار بعد توقف شامل لكافة نواحي الحياة لمدة شهرين.

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