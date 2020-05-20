مصدر يكشف حقيقة انتقال باهر محمدي إلى “الأهلي”

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

قال مصدر مقرب من باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي، إنه كان متواجدا خارج مصر لخضوعه لبرنامج علاجي إثر إصابته في مباراة الجونة قبل وقوف الدوري الممتاز على خلفية الأحداث الجارية وتعطيل عدة فاعليات ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصد، مستنكرا التقارير التي أشارت إلى تفاوض أو حصول النادي الأهلي على توقيعه معهم خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمع باهر بأسرة النادي الإسماعيلي، مشيرا إلى أنه فل الاحتراف خارج مصر على العروض الداخلية، كما أن اللاعب ينتمي بقوة للنادي الإسماعيلي ولن يرحل دون موافقة المسؤولين.

ويعد اللاعب باهر المحمدي أحد أبرز لاعبي الكرة في مصر حيث أنه أحرز العديد من الأهداف أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ما دفعم مرارا لمحاولات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تدعيم خطي الدفاع بالفريقين.

Advertisements