بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن موعد عودة النشاط الرياضي في مصر

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قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة ملتزمة بعودة النشاط الرياضي تدريجياً بدءا من 15 يونيه المقبل، خاصة إن جميع المؤشرات لا توحي باقتراب انتهاء أزمة فيروس كورونا على مستوي العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تصر على استئناف النشاط، خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط وإجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا .

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وأشار إلى عقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات لوضع إستراتيجية لعودة الحياة الرياضية، بجانب تشكيل لجنة لوضع خطة لاستيعاب الدوريات على مستوى الألعاب الجماعية، مع متابعة ما يحدث في الدوريات العالمية، عن كثب والاستفادة منها.

وأكد أن كل اتحاد منوط بوضع الإجراءات الخاصة به، مشيرًا إن اتحاد الكرة، عليه الآن أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط، بالفترة المقبلة.

ولفت إلى أن وزارة الرياضة تعقد حاليًا عددًا من الاجتماعات مع وزارة الصحة واللجان الطبية المختلفة تمهيدًا لإعادة النشاط، خاصة إن قرار الاستئناف هو قرار دولة، بالعودة تدريجيا لكل مناحي الحياة.

ولفت وزير الرياضة، إنه في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة بالكورونا سيتم التعامل معه فورًا، وعزله في غرفة مستقلة ثم نقله للمستشفى، مشيرًا إلى إن غرفة خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين، في حال عودة النشاط، كجزء من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها.