مصدر بالأهلي يكشف موقف الرباعي المصاب

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كشف مصدر بالنادي الأهلي عن موقف رباعي الفريق المصاب سعد سمير وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن لاعب الوسط حمدي فتحي أصبح لائقا من الناحية البدنية والطبية، للمشاركة في التدريبات الجماعية إذا عاد الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعي علي ملعب مختار التتش.

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وأضاف أن حمدي فتحي يحتاج إلى 10 حصص تدريبية على الأقل، لكي يشارك في أي مباريات رسمية.

وأصيب فتحي بقطع في غضروف الركبة أثناء مشاركته معسكر المنتخب الأول ببرج العرب في شهر نوفمبر الماضي، قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وعن موقف محمد محمود قال المصدر، إنه لن يعود إلا عقب انتهاء شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول يعمل به معظم الأطباء الألمان يستلزم من أي لاعب أجرى جراحة في الرباط الصليبي، الابتعاد عن المستطيل الأخضر لمدة 9 أشهر على الأقل، وهو الأمر المتبع مع كل المصابين في مختلف الألعاب الرياضية.

وعن سعد سمير قال المصدر إنه من المرجًح عودته للتدريبات بعد شهر ونصف من الآن، وهو يؤدي تدريباته بشكل قوي، وهناك تحسن كبير في برنامجه التأهيلي.