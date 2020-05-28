الشباب والرياضة تكشف إجراءات عودة النشاط الرياضي

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كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي، عن أنه تم تشكيل لجنة طبية لوضع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حال عودة النشاط الرياضي بدءًا من منتصف شهر يونيو المقبل كما هو مُقرر.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات سيتم إقرارها عقب انتهاء أجازة عيد الفطر ورفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتعميمها، على الجهات الرياضية سواء الأندية الرياضية أو مراكز الشباب وكذلك اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية الصحية.

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وأشار المتحدث باسم الشباب والرياضية، إلى أن الأنشطة الرياضية التي ستعود تدريجيًا اعتبارا من منتصف يونيو، سيتم الإعلان عنها من خلال بروتوكول مع وزارة الصحة، للحفاظ على سلامة اللاعبين والعاملين في المجال الرياضي.