استئناف الدوري الإسباني رسمياً انطلاقاً من 11 يونيو المقبل

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أصدرت الهيئة العليا الإسبانية للرياضة اليوم الجمعة بياناً رسمياً كشفت فيه عن قرارات هامة للغاية، وذلك بخصوص موعد استئناف النشاط الرياضي من جديد في إسبانيا وخاصة فيما يتعلق بمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت الهيئة العليا للرياضة في إسبانيا خلال البيان أن مسابقة الدوري الإسباني سواء الدرجة الأولى أو حتى الدرجة الثانية سوف يتم استئنافها من جديد انطلاقاً من يوم 11 يونيو المقبل من العام الحالي 2020 بدون حضور الجماهير.

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وأشارت أيضاً إلى أن يوم 11 يونيو سوف يشهد إقامة مباراة وحيدة سوف تجمع بين الجارين إشبيلية وريال بيتيس في ديربي إقليم الأندلس، على أن تقام بقية المباريات في الأيام التي تليها مباشرة، كما سوف يتم ضغط بقية مباريات البطولة بالكامل من أجل إنهاء الموسم مبكراً.

وشددت الهيئة العليا للرياضة الإسبانية في البيان على أن موسم كرة القدم في البلاد ربما قد ينتهي في يوم 19 يوليو القادم من العام الجاري 2020، أما مباريات الملحق الخاصة بدوري الدرجة الثانية من المرجح أن تقام في مطلع شهر أغسطس الذي يليه مباشرة.

يُذكر أن مسابقة الدوري الإسباني مثلها مثل جميع المسابقات الأخرى حول العالم قد توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، علماً بأنها باتت ثاني بطولة كبرى تستأنف نشاطها من جديد بعد مسابقة الدوري الألماني التي عادت إلى الحياة قبل أسبوعين من الآن.

ومن المتوقع أن يكون الصراع مشتعلاً للغاية في الجولات الأخيرة المتبقية من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، حيث يتصدر فريق برشلونة حامل اللقب ترتيب المسابقة بفارق نقطة وحيدة فقط لا غير عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويبقى كل شيء وارداً في الجولات المتبقية من عمر المسابقة نظراً إلى توقف النشاط لمدة 3 أشهر تقريباً، مما يعني بالتالي أن الجاهزية البدنية للاعبين ربما لن تكون في أفضل حالاتها مما قد يؤثر بدوره على مستوى الأندية بشكل عام وليس فقط على قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

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