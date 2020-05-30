الأهلي يفرض عقوبة مغلظة على أجايي لهذا السبب

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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن اللاعب النيجيري جونيور أجايي، تعرض لعقوبة مغلظة بسبب كسر الحظر الإعلامي، تقدر بـ250 ألف جنيه.

وقرر مدير الكرة بالأهلي، سيد عبدالحفيظ، توقيع غرامة مالية على جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تسجيله حلقة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية، دون الرجوع إليه في هذا الأمر، حيث جاء قرار مدير الكرة بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي.

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وقال المصدر إن عقوبة اختراق أجايي للحظر الإعلامي المفروض على لاعبي الفريق الأول بالنادي، يبلغ 250 ألف جنيه، وفقًا للائحة الداخلية، وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة عند التعاون مع كافة وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائل الإعلام، وهو ما حدث مع أجايي، بعد أن قامت إحدى القنوات قد بثت مؤخرًا تنويهًا حول الحلقة، التي سيظهر خلالها لاعب الأهلي الأسبوع المقبل.

كان سيد عبدالحفيظ قد أعلن في وقت سابق، منع ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التلفزيونية والإذاعية، بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الفريق للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.