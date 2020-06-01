رسائل هامة من سراج الدين لجماهير الأهلي بعد خلافه الحاد مع تركي آل الشيخ

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حرص محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه رسائل في غاية الأهمية إلى جماهير النادي الأهلي اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعليقه على خلافه الحاد عبر السوشيال ميديا مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وأكد محمد سراج خلال مقطع فيديو قام ببثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حريص في البداية على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي بعد المساندة والدعم التي حصل عليها منهم على مدار الساعات الماضية بعد خلافه مع المستشار تركي آل الشيخ.

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وأشار أيضاً إلى أنه يشعر بالفخر الكبير بسبب انتمائه إلى كيان النادي الأهلي العريق، نظراً إلى حرص عدد هائل من جماهير الأهلي إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي على إرسال رسائل لدعمه مباشرة عقب الخلاف مع آل الشيخ.

وشدد محمد سراج الدين في حديثه على أنه حريص أيضاً على توجيه الشكر إلى العدد من الأطراف الأخرى مثل زملائه وطلابه إضافة إلى أساتذته وأيضاً نائب رئيس الجامعة الأمريكية وحتى بعض المناصرين للأندية الأخرى التي ساندته بكل قوة كمواطن مصري بعيداً عن انتماءات الأندية.

وأضاف أيضاً أنه ربما يختلف مع أحد الأشخاص في السعودية ولكنه لا يختلف مع كافة مواطني الشعب السعودي الشقيق، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد تلقى عدة رسائل لدعمه أيضاً من جانب عدد كبير من مواطني الشعب السعودي.

وأوضح محمد سراج الدين في تصريحاته أنه يحترم جميع زملائه في مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مشيراً إلى أنه لم يكن يقصد أبداً أي أحد في إدارة النادي حينما قال جملة “عيني ليست مكسورة” أثناء خلافه مع المستشار تركي آل الشيخ.

وفي الختام، شدد على أنه سوف يتقدم ببلاغين إلى النائب العام ضد المستشار تركي آل الشيخ بعدما قام الأخير بإهانته بشكل علني عبر موقع فيسبوك إضافة إلى التشهير بوالده بدون وجه حق أو إثبات.

ومن أجل مشاهدة مقطع الفيديو الذي قام محمد سراج الدين ببثه عبر فيسبوك يرجى زيارة الرابط التالي: “رسائل محمد سراج الدين لجماهير الأهلي ورده على المستشار تركي آل الشيخ“.

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